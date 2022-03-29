Ербол Карашукеев продолжил рабочую поездку в южные регионы страны

ТУРКЕСТАН. КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства продолжил рабочую поездку в южные регионы страны. Ербол Карашукеев осмотрел крестьянские хозяйства Туркестанской и Кызылординской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В Туркестанской области министр сельского хозяйства ознакомился с ходом проведения посевных работ, а также проектом сливового сада.

Компании с 2013 года занимается развитием садоводства. Общее количество садов расположилось на территории в 400 га, всего посажено свыше 1,6 млн саженцев. Компания взаимодействует с ведущими садоводческими компаниями Европы.

Глава ведомства посетил и осмотрел поля хозяйств «Tүркістан Агро XXI» и «Ынтамак Агро XXI», где ему продемонстрировали готовность техники и наличие всех необходимых средств для успешного проведения посевной кампании. Данные хозяйства успешно внедрили современные системы орошения, отметил министр.

Далее он проконтролировал ход проведения посевных работ, отметив, что Правительство уделяет особое внимание к подготовке фермеров к посевным работам. Предпринимаются все необходимые шаги, для обеспечения дополнительного финансирования, фермеры обеспечены семенным материалом.

Ербол Карашукеев обратил внимание фермеров на необходимость активно внедрять инновационные технологии, способствующие повышению урожайности, а также призвал к техническому обновлению хозяйств. Особое внимание следует уделить важности применения водосберегающих технологий, отметил министр.

Во второй половине дня, министр выехал в Кызылординскую область, где также проконтролировал ход весенне-полевых работ, встретился с фермерами, принял участие в совещании по вопросам развития АПК области, ознакомился с работой птицефабрики.

Также глава ведомства встретился с населением села с. Тогускен, с которыми были обсуждены земельные вопросы опытного хозяйство «Тогускенский».

В ходе совещания, прошедшего под председательством акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, участники приняли решение ликвидировать товарищество с ограниченной ответственностью «Опытное хозяйство «Тогускенский». В соответствии с законом, будет создана ликвидационная комиссия, в состав которого войдут все заинтересованные органы и жители района.

После проведения необходимых процедур опытное хозяйство будет ликвидировано, а земли возвращены на баланс местного исполнительного органа.

В целом для успешного завершения весенне-полевых работ в установленные сроки в сельхозпредприятиях регионов созданы все условия, резюмировал глава ведомства.