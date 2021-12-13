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Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития сфер кино и театра

13 Декабря 2021 16:50
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Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития сфер кино и театра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам развития сфер кино и театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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В нем приняли участие представители соответствующих центральных государственных и местных исполнительных органов, а также специалисты в области культуры. В ходе совещания был рассмотрен ряд актуальных вопросов в области кинематографии и театрального искусства, а также обсуждены пути их системного решения.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 65 театров, из них 54 государственных, 11 частных. В целом, за годы независимости в Казахстане открыт 21 государственный театр, построены новые здания для 10 театров. В целях повышения статуса 3 театрам присвоен статус «Национальный», 9 театрам – «Академический».

В ходе совещания заместитель Премьер-Министра отметил, что в театрах имеются постановки, художественный уровень которых не выдерживает никакой критики, так как в них встречаются факты искажения исторических событий. При этом он отметил необходимость недопущения реализации постановок без одобрения художественных советов, а также включения в их состав специалистов в области истории.

Вместе с тем, Е. Тугжанов подчеркнул важность развития института театральных критиков и поручил оказывать им постоянную поддержку. Кроме того, заместитель главы Правительства поднял ряд проблем в области кинематографии. В настоящее время в республике осуществляют свою деятельность 110 кинотеатров, из них 29 находятся в государственной собственности. С 1991 года киностудией «Казахфильм» было снято более 600 фильмов. Однако, картин, пропагандирующих трудолюбие, гражданскую ответственность, патриотизм, спорт, недостаточно. Е. Тугжанов предложил в области кино и театра определять тематику в рамках системных ценностей.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд конкретных поручений Министерству культуры и спорта и акиматам регионов о принятии системных мер по развитию сфер кинематографии и театрального искусства.
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#Правительство РК   #Культура   #Минкультуры   #Современная культура   #Ералы Тугжанов   #Кинематограф  
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