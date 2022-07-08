8 Июля 2022 21:36

Ералы Тугжанов призвал казахстанцев вакцинироваться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что в Алматы карантинные меры не ужесточены, несмотря на то, что город находится в «желтой» зоне по КВИ. Это связано с тем, что у 90% населения болезнь протекает в легкой форме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы пока не собираемся ужесточать ограничения. Это связано с тем, что у 90% населения болезнь протекает в легкой форме. Мы все это учитываем. Однако все же следует быть осторожным. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Каждый должен взять на себя ответственность за себя и за свое окружение», - отметил Е. Тугжанов.

По словам вице-премьера, в мегаполисе принимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«В городе снова начнут вакцинацию и ревакцинацию. Хочу отметить, что на сегодня 85% алматинцев болеют коронавирусом из-за того, что у них прошел срок вакцинации или они вообще не получали вакцину. Поэтому повторяю, необходимо делать прививку, соблюдать масочный режим, личную гигиену», - заявил он.

Также Ералы Тугжанов отметил, что в городе работают 70 мобильных групп, но при необходимости количество можно увеличить до 150.

«Эпидситуация в городе находится под контролем. Следует сказать, что многие горожане и пассажиры отправляются из Алматы в другие регионы. Поэтому другим регионам, которые сегодня находятся в «зеленой» зоне, лучше обратить внимание на меры предосторожности», - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось , что вице-премьер Ералы Тугжанов ознакомился с эпидситуацией в Алматы.