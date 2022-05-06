6 Мая 2022 18:47

Ералы Тугжанов посетил сельскохозяйственный кооператив в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации «Программы повышения доходов населения» заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил с рабочим визитом Жамбылскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Рабочая поездка началась с посещения сельскохозяйственного кооператива «Костобе-2019» в Байзакском районе.

Изучить опыт Жамбылской области приехали заместители акимов всех областей страны.

В Байзакском районе участниками пилотного проекта стали жители сельского округа Костобе (выделено 1,6 млрд тг). В кооперативе с одноименным названием состоят 178 жителей, закуплено 12 единиц сельскохозяйственной техники. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на его базе составляет 401,0 га. ИП «Алмас» в рамках второго направления пилотного проекта (развитие животноводства) закупил 7 голов лошадей, ИП «Айдын» - 9 голов КРС.

В своем выступлении руководитель региона Нуржан Нуржигитов доложил, что благодаря реализации проекта, доходы одной семьи в сельском округе Костобе увеличились в четыре раза. Количество поголовья увеличилось на 53,8%. Всего 256 жителей зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, создано 123 новых рабочих места. Количество получателей АСП уменьшилось на 86%. Всего 97% жителей развивают личные подсобные хозяйства. Также с созданием кооперативов поэтапно решаются проблемы недостатка спецтехники, рабочих рук и средств для обработки земельных угодий, уборки урожая.

Ералы Тугжанов осмотрев сельхозтехнику, обсудил с крестьянами области актуальные вопросы и поручил местным исполнительным органам оказывать полную поддержку сельхозкооперативам.

Вице-премьер указал на важность реализации программы, разработанной по поручению Главы государства, подчеркнув, что прежде всего, она нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости.

«Нужен план импортозамещения продукции АПК, произведенной в сельских кооперативах. Мы должны думать, какую пользу все эти проекты принесут жителям. До 2025 года планируется стопроцентно обеспечить внутренний рынок собственной продукцией, кроме сахара», - сказал Е. Тугжанов.

Здесь же вице-премьеру доложили о проделанной работе по решению проблемы дефицита пастбищных угодий. Проблема является одной из самых острых на данный момент. Ее решение осуществляется по пяти направлениям.







