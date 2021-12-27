Ералы Тугжанов посетил центры аутизма и социальных услуг в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил новое здание аутизм-центра «Асыл Мирас» и центра социальных услуг «Шапагат» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти два центра расположены в одном здании и были открыты недавно в преддверии празднования Дня Независимости. Здание расположено по адресу: улица Кунаева, 122.

Новый аутизм-центр «Асыл Мирас», благодаря увеличенным площадям, теперь может охватить около 300 семей в год.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что переезд центра в новое здание позволит специалистам учреждения оказать помощь еще большему количеству детей.

«Асыл Мирас» в Алматы стал первым аутизм-центром, открытым Фондом Булата Утемуратова в 2015 году. За прошедшие семь лет около 2,8 тысяч детей прошли диагностирование на наличие признаков РАС, около 1,5 тысяч детей получили квалифицированную помощь.

Центр работает по шести программам интервенции, каждая из которых направлена на выявление и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков.

Вице-премьеру показали оборудованный кабинет по развитию жизненных навыков, представляющий собой уменьшенную версию квартиры-студии, которая позволяет детям развивать умения сотрудничества, понимание речи, визуальные способности и навыки самообслуживания. Конференц-зал на 30 мест для проведения информационно-разъяснительной работы с родителями. Кабинет методики Jasper.

«Методику Jasper придумали специалисты университета Лос-Анджелеса. Мы с ними тесно сотрудничаем с 2016 года. С этого года идёт обучение наших специалистов. Эта методика в первую очередь направлена на ликвидацию речевых дефицитов. То есть, многие дети с расстройствами аутистического спектра не разговаривают. А это методика настолько эффективная, что через 3-4 месяца после начала работы с детьми, 80% детей начинают говорить», - заявил директор фонда Марат Айтмагамбетов.

По его словам, программа «Аутизм. Мир один для всех» создана фондом в 2014 году и направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС).

«В целом по Казахстану за эти годы через центр прошли курсы более 11 тысяч детей. Они прошли различные программы. Результаты очень хорошие. Все услуги центра предоставляются бесплатно», - заявил он.

Ранее председатель Совета попечителей Фонда Булата Утемуратова, доктор Алмаз Шарман выразил благодарность акимату Алматы за поддержку программы.

«Новое здание, предоставленное администрацией города, позволит охватить программами адаптации около 300 семей, воспитывающих детей с РАС, ежегодно. Здесь наши специалисты помогут диагностировать РАС, и в случае обнаружения у ребенка расстройства зачислят его в соответствующую программу по развитию недостающих жизненных навыков», - рассказал Алмаз Шарман.

Сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» на сегодняшний день успешно функционирует в 10 городах Казахстана.

Вице-премьер также ознакомился с работой центра социальных услуг «Шапагат». В этом новом здании услуги центра получают дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями старше 18 лет. Здесь созданы все необходимые условия.