Сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» расширяет свою деятельность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» расширяет свою деятельность. Недавно новое здание центра открылось в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое здание аутизм-центра «Асыл Мирас» расположено в Алматы по адресу улица Кунаева, 122. Благодаря увеличению площади центра, программам адаптации будет охвачено около 300 семей в год.

«Асыл Мирас» в Алматы стал первым аутизм-центром, открытым Фондом Булата Утемуратова в 2015 году. За прошедшие 7 лет около 2,8 тысячи детей прошли диагностирование на наличие признаков РАС, около 1,5 тысяч детей получили квалифицированную помощь.

Центр работает по шести программам интервенции, каждая из которых направлена на выявление и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков. Оборудован кабинет по развитию жизненных навыков, представляющий собой уменьшенную версию квартиры-студии, которая позволяет детям развивать умения сотрудничества, понимание речи, визуальные способности и навыки самообслуживания. Также имеется конференц-зал на 30 мест для проведения информационно-разъяснительной работы с родителями. Все услуги центра предоставляются бесплатно.

«Новое здание позволит охватить программами адаптации около 300 семей, воспитывающих детей с РАС, ежегодно. Здесь наши специалисты помогут диагностировать РАС, и, в случае обнаружения у ребенка расстройства, зачислят его в соответствующую программу по развитию недостающих жизненных навыков», - рассказал доктор Алмаз Шарман, Председатель Совета Попечителей Фонда Булата Утемуратова.

Сеть аутизм-центров «Асыл Мирас», открытых по инициативе Булата Утемуратова, на сегодняшний день успешно функционирует в 9 городах Казахстана. В ближайшее время будут открыты еще два центра в городах Тараз и Караганда. Открытый в 2016 году в Кызылорде аутизм-центр «Асыл Мирас» охватил 1,4 тысяч детей с РАС и активно продолжает свою деятельность при поддержке акимата Кызылординской области.

Значимость общественной деятельности мецената в качестве учредителя благотворительного фонда и президента Федерации тенниса Казахстана отмечается на государственном уровне. К 30-летию независимости Республики Казахстан Булат Утемуратов был награжден Орденом Барыс II-й степени.

Отметим, что Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Фонд передал государству две современные ПЦР-лаборатории и экспресс-тесты на коронавирус общей стоимостью 4,5 млн долларов США. С 2014 года 25 больниц в удаленных населенных пунктах оснащены жизненно важным медицинским оборудованием на сумму более 2,3 млн долларов США.

В 9 городах Казахстана открыты и функционируют бесплатные аутизм-центры «Асыл Мирас», на развитие которых фондом выделено 12 млн долларов США. За 7 лет около 10 тысяч детей с РАС посещают аутизм-центры, где им помогают освоить навыки для полноценной самостоятельной жизни. Фонд помогает жертвам природных и техногенных катастроф: с 2018 года около 9 000 пострадавших от паводков получили денежные средства по проекту «Карта помощи» на сумму около 850 000 долларов США; новое жилье получили 390 нуждающихся семей в городах Кызылорда, Арыс, Мырзакент и Арал на общую сумму около 9,5 млн долларов США. Фонд провел реконструкцию Главного ботанического сада г. Алматы, бюджет которой составил 15 млн долларов США.