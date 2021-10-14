Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Ералы Тугжанов и Помощник Генсекретаря ООН обсудили направления сотрудничества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Октября 2021, 20:53
Ералы Тугжанов и Помощник Генсекретаря ООН обсудили направления сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с помощником Генерального секретаря ООН и директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

На встрече обсуждались приоритетные направления сотрудничества Правительства Республики Казахстан и ПРООН. В ходе встречи Е. Тугжанов отметил важность социального направления взаимного сотрудничества, в том числе в области здравоохранения, образования и социального обеспечения.

photo


Особое внимание было уделено проводимой совместной работе в период пандемии. Благодаря поддержке ООН было закуплено 5 машин скорой помощи класса B, оснащенных современным медицинским оборудованием. В рамках проекта экстренного реагирования на угрозу распространения COVID-19 состоялась передача казахстанской стороне 190 тыс. медицинских наборов (индивидуальных аптечек). Г-жа Спольярич Эггер отметила тесное взаимодействие с Правительством Казахстана, в том числе в принимаемых мерах по достижению целей устойчивого развития ООН. Она высоко оценила проводимую работу по разработке проекта Социального кодекса, усилия Казахстана в области цифровой трансформации, управления природоохранной деятельностью, стремление перехода на зеленую экономику.

photo


Стороны отметили важность усиления дальнейшего сотрудничества и намерение продолжать работу с ПРООН по приоритетным направлениям развития страны на национальном и местном уровнях. По словам г-жи Эггер, ПРООН продолжит поддержку ключевых трансформационных процессов в Казахстане. В мероприятии также приняли участие от иностранной стороны: Я. Бериш – Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане, В. Времиш – заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане.


ООН   Правительство РК   Сотрудничество   Ералы Тугжанов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС