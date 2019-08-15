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Эпос «Алпамыс батыр» побудил студента из Японии изучать казахскую культуру

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
15 Августа 2019, 14:35
Эпос «Алпамыс батыр» побудил студента из Японии изучать казахскую культуру

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Японский студент Такуро Оучи изучает наследие Коркыта ата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Студент из Японии, специально приехавший в Кызылординскую область, отметил, что в Казахстане ведется работа по сохранению исторического наследия. Этому в значительной степени способствуют программные статьи Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

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Такуро Оучи учится на отделении иностранных языков Токийского университета. Молодой человек специально приехал в Кызылординскую область, чтобы написать дипломную работу о наследии Коркыта ата. Прежде всего, он направился в мавзолей Коркыта ата. Затем ознакомился с деятельностью Кызылординского государственного университета имени Коркыта ата.

Будущий филолог Такуро Оучи рассказал о причинах, побудивших проводить всесторонние исследования исторического наследия нашей страны.

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«Любовь и уважение к Казахстану возникли у меня после того, как я прочитал эпос «Алпамыс батыр», переведенный на японский язык. Эта книга произвела на меня огромное впечатление. Мне захотелось ознакомиться с казахской культурой. 2 года назад я был в Казахстане с целью совершенствования своих знаний. Учеба, продлившаяся 10 месяцев, многое мне дала. Я свободно владею казахским языком», – сказал Такуро Оучи.

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Студент также сообщил, что в будущем может выбрать Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата для того, чтобы повысить свою квалификацию до магистра.

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Автор: Адильжан Умбет

Кызылординская область   Культура   Япония   Рухани жаңғыру   История домбры   Семь граней Великой степи  
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