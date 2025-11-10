Эпилепсия включена в перечень социально значимых заболеваний — Минздрав РК

— Такое решение направлено на усиление социальной защиты граждан, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, требующими длительного наблюдения и постоянного медикаментозного лечения, — говорится в сообщении.

Это значит, что пациенты, страдающие этими заболеваниями, будут получать медицинскую помощь и лекарства бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) — независимо от статуса застрахованности пациента.

— По данным Единого регистра диспансерных больных, в Казахстане зарегистрировано около 94 тысяч пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тысяча детей. Ежегодно пациенты с этим диагнозом обеспечиваются 14 наименованиями лекарственных средств на сумму около 4 млрд тенге. Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение, — подчеркивают в Минздраве.

Включение цереброваскулярных болезней (состояние после инсульта в течение одного года) в перечень СЗЗ позволит обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением, предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления, а также снизить риск повторных сосудистых нарушений.

— Первые 12 месяцев после инсульта — решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ), в который вошли 11 нозологий, по которым медицинская помощь и лекарственное обеспечение предоставляются в рамках ГОБМП независимо от статуса застрахованности пациента.

В пакете ГОБМП остаются туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта — в течение одного года).

Также с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены сахарный диабет, детский церебральный паралич, системные поражения соединительной ткани и ревматизм.

— При этом объем медицинской помощи не сокращается — изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС, — подчеркивают в Минздраве.

Здесь также отмечают, что впервые первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП, независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Это позволит обеспечить раннее выявление болезней и своевременное начало лечения, что является ключевым фактором сохранения здоровья.

— Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других. Всего — более 11 миллионов казахстанцев. В том числе — все пациенты с детским церебральным параличом (ДЦП), которые застрахованы за счет государства и продолжают получать медицинскую помощь бесплатно, — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что обновление перечня социально значимых заболеваний — это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Особое внимание будет уделено финансовому обеспечению застрахованности социально уязвимых категорий граждан (категории D и Е), за которых страховые взносы оплачиваются за счет местных исполнительных органов.