Эпидситуация в Алматы: заболеваемость ОРВИ снизилась в 2,5 раза

По данным ведомства, в Алматы зарегистрировано 13 083 случая ОРВИ. Заболеваемость в 2,5 раза (32 456 случаев) ниже, чем на предыдущей неделе, а также ниже прошлого года на 43,6% (22 636 случаев). При этом 60,9% заболевших – дети.

– На прошлой неделе зарегистрировано 978 случаев ОРВИ в 176 школах города, заболеваемость среди учащихся не превышает пороговых значений (до 10,0%), учебный процесс продолжается в штатном режиме, – рассказала Асель Калыкова.

На территории города наблюдается циркуляция вируса гриппа типа А/H3N2 (гонконгский грипп). С начала эпидсезона подтверждено 73 случая гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа. Всем пациентам назначено лечение.

– В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом население должно не забывать про общие меры профилактики. В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом жителям рекомендуется укреплять иммунитет, сократить посещение массовых мероприятий, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, избегать контактов с больными, а при появлении симптомов обращаться к врачу и не отправлять заболевших детей в школы, детские сады и на массовые мероприятия, – добавила спикер.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы число заболевших ОРВИ увеличилось на 17 процентов.