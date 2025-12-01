Эпидситуация по ОРВИ в Алматы: школы работают в штатном режиме

Текущие показатели остаются ниже контрольного уровня, что соответствуют обычному эпидемиологическому сезону.

За 50-ю неделю зарегистрировано 14 720 случаев, что на 5,2% больше, чем на предыдущей неделе (13 980 случаев), но на 16,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (17 173 случая). Более половины заболевших — дети (57,5% или 8 461 случай).

Среди школьников зарегистрировано 1 045 случаев ОРВИ в 170 школах города (49,1%). Заболеваемость учащихся не превышает пороговых значений, поэтому учебный процесс продолжается в штатном режиме.

В городе циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2 (гонконгский грипп), а также другие респираторные вирусы — риновирус, парагрипп, аденовирус и сезонный коронавирус. За отчетный период зарегистрировано 82 подтвержденных случая гриппа А/H3N2 среди непривитых лиц, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.

Для предупреждения массовой заболеваемости в детских учреждениях и школах усилена работа утренних фильтров. В поликлиниках организован раздельный прием пациентов с температурой, выделены дополнительные телефоны для вызова врачей на дом, обеспечен транспорт для обслуживания больных, продлен график работы дежурных врачей.

Жителям рекомендуют укреплять иммунитет, соблюдать личную гигиену, проветривать помещения, избегать контакта с больными, носить маску при необходимости, не посещать массовые мероприятия и оставаться дома при заболевании. Соблюдение этих простых правил помогает снизить риск заражения ОРВИ и гриппом.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по сезонному гриппу и ОРВИ, в связи с чем учебный процесс во всех образовательных организациях региона вновь проходит в традиционном формате.