Эпидситуация в Казахстане: что поручил Касым-Жомарт Токаев Правительству и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаев, в ходе которого Президент подчеркнул, что все поднятые вопросы должны быть на особом контроле Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидситуация не улучшается — Глава государства поручил принять оперативные меры

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, по стране наблюдается резкий рост случаев коронавирусной инфекции. Президент привел данные, что ежедневно регистрируются более 5 тысяч больных. Неделю назад данный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании Правительства. Тогда Правительство заявляло, что держит ситуацию под контролем.

«К сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, ухудшается эпидемиологическая ситуация. Cложная ситуация особенно отмечается в столице», - заявил во время совещания Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что основная часть регионов находится в «красной» зоне. Ежедневно увеличивается число тяжелобольных.

«Самое прискорбное то, что мы теряем наших граждан. Поэтому необходимо принять оперативные меры. Мы должны составить план работы и обязательно его реализовать», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

О темпах вакцинации по стране

Вместе с тем, Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу акимов по темпам вакцинации. По словам Президента, курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек. Однако несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная.

«Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку», - сказал в ходе совещания Глава государства.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике.

За подделку паспортов вакцинации наказание суровое - Глава государства

Глава государства также добавил, что еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, – подложные паспорта вакцинации.

«Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. Работа началась, следует ее продолжить. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент поручил применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации.

«Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны», - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Не допустить повторения эпидситуации летом прошлого года» - Президент

Глава государства также рассказал о том, что в течение нескольких месяцев в стране построены новые инфекционные больницы, приобретено необходимое оборудование, сформирован запас лекарственных средств. Обучены медицинские работники. По словам Президента, все меры нужно правильно и эффективно использовать.

«Нельзя допустить повторения той ситуации, которая сложилась летом прошлого года. Необходимо обеспечить стабильное функционирование системы здравоохранения. К сожалению, в этом вопросе есть пробелы», - сказал Президент, отметив, что по его поручению был проведен мониторинг объектов здравоохранения в регионах, результат которого неутешителен.

Поручение по поводу ускорения регистрации отечественной вакцины QazVac в ВОЗ

«С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа», - заявил в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Обращаясь к Правительству, Глава государства поручил взять на особый контроль данный вопрос и доложить о результатах в месячный срок.

Также во время заседания Президент поручил проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках.

Расширить охват платформы «Ashyq» поручил Глава государства

Глава государства остановился и на вопросах касательно бизнеса. Так, по словам Касым-Жомарта Токаева, государство должно поддержать бизнес, использующий «Ashyq» и иные цифровые инструменты.

«С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что это, несмотря на то, что оператором системы является Палата предпринимателей «Атамекен».

«Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу Правительство решить данный вопрос. Важно расширять охват «Ashyq», совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих «Ashyq», достаточно долгий бюрократический процесс», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы на это не пойдем» - Президент о принудительной вакцинации

Во время совещания Президент особо подчеркнул, что «из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров мы не можем ставить под угрозу здоровье граждан».

«В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он высказался по поводу принудительной вакцинации.

«Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов», - отметил Глава государства.

«Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», - заявил в ходе совещания Президент Казахстана.

Обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и скорой помощи поручил Президент

«Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

«Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима», - заявил Касым-Жомар Токаев.

«Можем усугубить ситуацию» - Президент обратился к акимам в преддверии Курбан айта

«Завтра начинается священный для всех мусульман праздник Курбан айт. В стране сложилась сложная ситуация. Поэтому мы должны избегать массового скопления людей в местах для жертвоприношения», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к акимам.

«Еще хуже - мы можем усугубить ситуации. Правительство и акимы должны держать этот вопрос на особом контроле. Во время Курбан айта необходимо максимально обеспечить безопасность», - отметил Президент страны.

«Нужен четкий план оперативных действий» - Касым-Жомарт Токаев

Президент обратился к Правительству и акимам, также другим представителям государственных органов, поручив держать все поднятые в ходе совещания вопросы на особом контроле Правительства.

«Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок», - поручил Глава государства в ходе совещания по эпидситуации.

«Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем.

«Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что новая волна коронавируса является сильной и опасной.

«За последние дни мы потеряли сотни наших граждан. В каждом регионе резко увеличилось количество госпитализированных больных. Задействованы все отделения реанимации. Приобретены дополнительные лекарственные средства и оборудования», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призвав казахстанцев думать о здоровье своих близких.