Энергетики компании Qarmet удостоены государственных наград

19 декабря, накануне Дня энергетика, сотрудники компании Qarmet были удостоены почетных государственных и региональных наград за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие отечественной энергетики. Торжественные церемонии прошли в Алматы и Карагандинской области, подчеркнув значимость профессии энергетика для экономики страны и стабильной работы базовых отраслей промышленности.

Одним из награжденных стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного управления «Энергоуголь» компании Qarmet Канат Жилкашинов. За большой личный вклад в развитие энергетической отрасли он удостоен государственной медали «Ерен еңбегі үшін». Награду от имени Главы государства вручил министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.

Фото: Министерство энергетики РК

Канат Сабетханович посвятил профессии более четырех десятилетий. За годы работы он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, ответственный и принципиальный профессионал, способный принимать технически выверенные решения в самых сложных условиях. Его опыт и знания играют ключевую роль в обеспечении надежного электроснабжения угледобывающих объектов и внедрении современных технологий на производстве.

— Я тружусь энергетиком более 40 лет. Сейчас в Qarmet проводятся масштабные модернизации, мы подключили в шахтах систему позиционирования, большая работа проведена. Помимо этого, мы регулярно обслуживаем всю энергетическую часть угледобывающих объектов. Благодарю государство за награду и внимание, — поделился Канат Жилкашинов.

В этот же день в акимате Карагандинской области состоялось торжественное мероприятие, на котором была вручена почетная грамота Карагандинской области сотруднику отдела главного энергетика компании Qarmet Вячеславу Барашкину. Награда присуждена за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и значительный вклад в обеспечение надежной и бесперебойной работы энергетического сектора региона.

Фото: акимат Карагандинской области

Вячеслав Барашкин подчеркнул, что полученная награда является признанием коллективной работы специалистов, задействованных в реализации стратегически важных проектов компании. В частности, в 2024 году энергетикам и металлургам Qarmet удалось воплотить в жизнь проект, к которому предприятие шло на протяжении многих лет.

— Сегодня мне вручили почётную грамоту Карагандинской области за личный трудовой вклад в социально-экономическое развитие региона в преддверии нашего профессионального праздника — Дня энергетика. Было очень приятно за оценку моей работы. В этом году мы с коллегами реализовали мечту нескольких поколений энергетиков и металлургов, обеспечили возможность на нашем предприятии использовать природный газ. На сегодняшний день мы выполнили 1-й этап газификации комбината, впереди 2-й и 3-й. Я горжусь, что внёс вклад в это важное для Qarmet событие, — рассказал Вячеслав Барашкин.

Фото: акимат Карагандинской области

В компании Qarmet отмечают, что за каждым подобным достижением стоит ежедневный труд десятков специалистов, отвечающих за стабильную работу энергетических систем, безопасность производства и внедрение современных решений. Энергетики предприятия играют ключевую роль в устойчивом развитии компании и всего промышленного комплекса региона.

Qarmet поздравляет коллег с заслуженными наградами и профессиональным праздником, желая крепкого здоровья, новых производственных успехов и дальнейших достижений на благо энергетической отрасли и страны.