Энергетики компании Qarmet удостоены государственных наград
В преддверии профессионального праздника — Дня энергетика — в Казахстане отметили специалистов, чей труд остается незаметным для широкой публики, но критически важным для промышленности и регионов. Государственные и региональные награды получили сотрудники компании Qarmet, внесшие весомый вклад в развитие энергетической инфраструктуры и устойчивую работу производственных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
19 декабря, накануне Дня энергетика, сотрудники компании Qarmet были удостоены почетных государственных и региональных наград за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие отечественной энергетики. Торжественные церемонии прошли в Алматы и Карагандинской области, подчеркнув значимость профессии энергетика для экономики страны и стабильной работы базовых отраслей промышленности.
Одним из награжденных стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного управления «Энергоуголь» компании Qarmet Канат Жилкашинов. За большой личный вклад в развитие энергетической отрасли он удостоен государственной медали «Ерен еңбегі үшін». Награду от имени Главы государства вручил министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов.
Канат Сабетханович посвятил профессии более четырех десятилетий. За годы работы он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, ответственный и принципиальный профессионал, способный принимать технически выверенные решения в самых сложных условиях. Его опыт и знания играют ключевую роль в обеспечении надежного электроснабжения угледобывающих объектов и внедрении современных технологий на производстве.
— Я тружусь энергетиком более 40 лет. Сейчас в Qarmet проводятся масштабные модернизации, мы подключили в шахтах систему позиционирования, большая работа проведена. Помимо этого, мы регулярно обслуживаем всю энергетическую часть угледобывающих объектов. Благодарю государство за награду и внимание, — поделился Канат Жилкашинов.
В этот же день в акимате Карагандинской области состоялось торжественное мероприятие, на котором была вручена почетная грамота Карагандинской области сотруднику отдела главного энергетика компании Qarmet Вячеславу Барашкину. Награда присуждена за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и значительный вклад в обеспечение надежной и бесперебойной работы энергетического сектора региона.
Вячеслав Барашкин подчеркнул, что полученная награда является признанием коллективной работы специалистов, задействованных в реализации стратегически важных проектов компании. В частности, в 2024 году энергетикам и металлургам Qarmet удалось воплотить в жизнь проект, к которому предприятие шло на протяжении многих лет.
— Сегодня мне вручили почётную грамоту Карагандинской области за личный трудовой вклад в социально-экономическое развитие региона в преддверии нашего профессионального праздника — Дня энергетика. Было очень приятно за оценку моей работы. В этом году мы с коллегами реализовали мечту нескольких поколений энергетиков и металлургов, обеспечили возможность на нашем предприятии использовать природный газ. На сегодняшний день мы выполнили 1-й этап газификации комбината, впереди 2-й и 3-й. Я горжусь, что внёс вклад в это важное для Qarmet событие, — рассказал Вячеслав Барашкин.
В компании Qarmet отмечают, что за каждым подобным достижением стоит ежедневный труд десятков специалистов, отвечающих за стабильную работу энергетических систем, безопасность производства и внедрение современных решений. Энергетики предприятия играют ключевую роль в устойчивом развитии компании и всего промышленного комплекса региона.
Qarmet поздравляет коллег с заслуженными наградами и профессиональным праздником, желая крепкого здоровья, новых производственных успехов и дальнейших достижений на благо энергетической отрасли и страны.