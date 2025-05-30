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    19:47, 29 Май 2025 | GMT +5

    Энергетика, дороги, ИИ: Казахстан усиливает партнерство со Всемирным банком

    Перспективы углубления сотрудничества и совместные проекты обсудили Премьер-министр Олжас Бектенов и вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Энергетика, дороги и ИИ: Казахстан усиливает партнерство со Всемирным банком
    Фото: Правительство РК

    Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в рамках модернизации инфраструктуры.

    — В настоящее время по поручению нашего Президента ведется активная работа по модернизации инфраструктуры, в том числе улучшению энергетической и коммунальной инфраструктуры. В этой связи в прошлом году Правительство утвердило Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в части экспертизы и доступа к новым технологиям по модернизации энергетической инфраструктуры, водопроводных сетей и объектов водоснабжения, — отметил Олжас Бектенов.

    Энергетика, дороги, ИИ: Казахстан усиливает партнерство со Всемирным банком
    Фото: Правительство РК

    В частности, Банк может привнести лучшую международную практику для работы госорганов по вопросам оптимизации проектирования, включая инновационные технологии, реализацию экономических инвестиций с минимальными эксплуатационными расходами и решения экологических проблем.

    Премьер-министр РК подчеркнул важность взаимодействия в рамках трансграничных водных проектов.

    Также внимание уделено реализации масштабной программы по развитию автодорожной, железнодорожной и логистической инфраструктуры.

    Энергетика, дороги, ИИ: Казахстан усиливает партнерство со Всемирным банком
    Фото: Правительство РК

    Казахстан нацелен на увеличение протяженности дорог и железнодорожных путей, повышение их качества, пропускной способности и экологической устойчивости. Поэтому особое значение придается совместной работе по таким проектам, как автодорога Караганда — Жезказган, обводная дорога Алматы и железнодорожная линия Дарбаза — Мактаарал. Подчеркнута важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.

    Кроме того, отмечены результаты реализации первой фазы проекта по восстановлению северной части Аральского моря.

    Энергетика, дороги, ИИ: Казахстан усиливает партнерство со Всемирным банком
    Фото: Правительство РК

    Также обсуждено сотрудничество в области цифровизации и ИИ.

    Антонелла Бассани подчеркнула готовность Всемирного Банка развивать сотрудничество и поддержала озвученные Казахстаном проекты, отметив заинтересованность в дальнейшем движении по данным направлениям.

    В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства и реализации новых совместных инициатив. Всего, по данным Всемирного Банка, за период 1992–2024 гг. сотрудничества было реализовано 48 проектов на сумму $8 млрд.

    Ранее Олжас Бектенов обсудил с руководством EKAZENT Management GmbH реализацию инвестпроекта в торгово-туристической сфере.

    Теги:
    Правительство РК Сотрудничество Всемирный банк Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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