Аутлет-центр появится в Алматинской области

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с участниками Международного форума Астана — руководством австрийской компании EKAZENT Management GmbH: главным операционным директором Габриэлем Константином Кефером, управляющим директором Норбертом Пфундером. Темой стало обсуждение совместной работы по развитию торгово-туристического потенциала Казахстана.

EKAZENT Management — один из лидеров австрийского рынка недвижимости, предоставляющих полный спектр услуг по управлению торговыми и аутлет-центрами.

— В ходе встречи обсуждены направления сотрудничества, в частности перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству аутлет-центра в Алматинской области. Проект ориентирован на развитие торгово-туристической привлекательности региона, рассчитан на привлечение покупателей не только из Казахстана, но и соседних стран, — говорится в сообщении Правительства. — Строительство центра даст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и росту товарооборота.

Стороны подчеркнули, что Казахстан располагает всеми необходимыми условиями для реализации современных коммерческих проектов, в том числе развитой логистической инфраструктурой. Дополнительную привлекательность казахстанскому рынку придает его туристический потенциал, а также выгодное географическое расположение — вблизи крупнейших экономик региона: Китая, России и стран Центральной Азии.

В завершение участники встречи подтвердили готовность к практической реализации проекта.

Фото: Правительство РК

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