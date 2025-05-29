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    16:07, 29 Май 2025 | GMT +5

    Аутлет-центр появится в Алматинской области

    Олжас Бектенов обсудил с руководством EKAZENT Management GmbH реализацию инвестпроекта в торгово-туристической сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Аутлет-центр появится в Алматинской области
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с участниками Международного форума Астана — руководством австрийской компании EKAZENT Management GmbH: главным операционным директором Габриэлем Константином Кефером, управляющим директором Норбертом Пфундером. Темой стало обсуждение совместной работы по развитию торгово-туристического потенциала Казахстана.

    EKAZENT Management — один из лидеров австрийского рынка недвижимости, предоставляющих полный спектр услуг по управлению торговыми и аутлет-центрами.

    — В ходе встречи обсуждены направления сотрудничества, в частности перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству аутлет-центра в Алматинской области. Проект ориентирован на развитие торгово-туристической привлекательности региона, рассчитан на привлечение покупателей не только из Казахстана, но и соседних стран, — говорится в сообщении Правительства. — Строительство центра даст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций и росту товарооборота.

    Стороны подчеркнули, что Казахстан располагает всеми необходимыми условиями для реализации современных коммерческих проектов, в том числе развитой логистической инфраструктурой. Дополнительную привлекательность казахстанскому рынку придает его туристический потенциал, а также выгодное географическое расположение — вблизи крупнейших экономик региона: Китая, России и стран Центральной Азии.

    В завершение участники встречи подтвердили готовность к практической реализации проекта.

    Аутлет-центр появится в Алматинской области
    Фото: Правительство РК

    Ранее сообщалось, что Казахстан и ExxonMobil усиливают партнерство по проектам на Тенгизе и Кашагане.

    Теги:
    Туризм Правительство РК Инвестиции Регионы Алматинская область Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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