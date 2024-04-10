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    19:35, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Эмомали Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа

    Эмомали Рахмон
    Фото: akorda.kz

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан республики проявлять политическую бдительность, не пятнать честь таджикского народа и не допустить использования взрослых и детей заинтересованными силами. Об этом он заявил в своем поздравительном послании к гражданам по случаю праздника Фитр (Ораза-айт, Ураза-байрам), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа. Потому что позорить свою нацию недостойно человека, чей народ именуется таджикским, с древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией, — говорится в послании, опубликованном пресс-службой президента Таджикистана.

    Рахмон отметил, что в мире растет напряженность, и «в этих крайне сложных и опасных условиях нельзя допустить, чтобы граждане, дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил». Также он призвал проявить политическую бдительность, осознать национальные ценности, «сделать обязательной и каждодневной привычку соблюдения предписаний закона», а, отмечая праздник, «не допускать излишеств и расточительства, показухи и притворства».

    Президент отметил, что гражданам лучше совершать добрые поступки вместо того, чтобы напрасно тратить средства и накрывать богатый стол.

    Напомним, 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

    ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле». Позже следственный комитет предъявил обвинение в теракте четырем предполагаемым участникам нападения. Двое из задержанных ​​​​​являются гражданами Таджикистана. Они полностью признали вину. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    Теги:
    Терроризм Мусульмане Рамазан Таджикистан Мировые новости Россия Ораза айт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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