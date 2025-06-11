Эмманюэль Макрон заявил, что запретит социальные сети для детей младше 15 лет во Франции

Такое решение французский лидер примет если на уровне Евросоюза не будет достигнут соответствующий прогресс по этой проблеме.

Европейские СМИ пишут, что Греция, поддерживаемая Францией и Испанией, возглавляет усилия, направленные на то, чтобы ЕС существенно ограничил время, которое подростки могут проводить в Интернете.

Однако Э. Макрон, выступая перед французской общественностью после убийства помощника учителя в средней школе во вторник утром, хочет действовать быстрее.

— Мы не можем ждать, — сказал Макрон, выступая на телеканале France 2 после резонансного убийства в Ножане (департамент Верхняя Марна).

Он также объявил, что вскоре во Франции на сайтах, торгующих ножами в Интернете, будет введена проверка возраста, аналогичная мерам, которые применяются к порнографическим сайтам.

— 15-летний подросток больше не сможет купить нож онлайн. Это значит, что мы собираемся ввести масштабные финансовые санкции и запреты, — пообещал он.

Ранее премьер-министр Франсуа Байру заявил, что хочет быстро принять меры по запрету продажи «всех ножей» несовершеннолетним. Позже вечером, разместив пост в сети «X», Макрон сказал: «Я запрещаю социальные сети для детей младше 15 лет. Платформы имеют возможность проверки возраста. Давайте сделаем это».

Французские власти уже предпринимают усилия, чтобы заставить некоторые сайты социальных сетей, включая X, Reddit, Bluesky и Mastodon, ввести проверку возраста, классифицируя их как порнографические сайты.

Французские меры, обязывающие порносайты проверять возраст своих пользователей, вступили в силу 7 июня, что привело к прекращению работы крупнейшего в мире порносайта Pornhub во Франции. Спрос на услуги виртуальных частных сетей, которые позволяют пользователям обманывать веб-сайты, заставляя их думать, что они находятся в другом месте, немедленно подскочил.

Ранее победа французского клуба «ПСЖ» в Лиге Чемпионов по футболу обернулась двумя смертями.