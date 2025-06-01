Празднование победы клуба ПСЖ в Лиге Чемпионов обернулось двумя смертельными случаями

Согласно информации французских СМИ, женщина погибла в пятнадцатом округе Парижа. Около 0:45 ночи ее сбил автомобиль парижских болельщиков.

В то же время на юге Франции в Даксе, в Ландах, 17-летний мальчик, раненный ножевыми ранениями в течение праздничного вечера, скончался от полученных травм.

Ночь была беспокойной, особенно в Париже. Префектура парижской полиции сообщила о примерно 500 задержаниях, проведенных в столице и в пригородах, в частности, за «хранение фейерверков, зажигательных средств».

5400 полицейских и жандармов, мобилизованных на вечер в Париже и его окрестностях, также применили водометы на Елисейских полях. Им пришлось эвакуировать болельщиков, вышедших на периферийный бульвар, который окружает столицу, даже когда матч еще продолжался.

Напомним, ПСЖ разгромил Интер и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.