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    14:45, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Празднование победы клуба ПСЖ в Лиге Чемпионов обернулось двумя смертельными случаями

    В Париже 20-летняя женщина погибла на скутере, после того как ее сбила машина болельщиков, которые отмечали победу своего клуба, а в городе Даксе подросток был зарезан ножом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Согласно информации французских СМИ, женщина погибла в пятнадцатом округе Парижа. Около 0:45 ночи ее сбил автомобиль парижских болельщиков.

    В то же время на юге Франции в Даксе, в Ландах, 17-летний мальчик, раненный ножевыми ранениями в течение праздничного вечера, скончался от полученных травм.

    Ночь была беспокойной, особенно в Париже. Префектура парижской полиции сообщила о примерно 500 задержаниях, проведенных в столице и в пригородах, в частности, за «хранение фейерверков, зажигательных средств».

    5400 полицейских и жандармов, мобилизованных на вечер в Париже и его окрестностях, также применили водометы на Елисейских полях. Им пришлось эвакуировать болельщиков, вышедших на периферийный бульвар, который окружает столицу, даже когда матч еще продолжался.

    Напомним, ПСЖ разгромил Интер и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

    Теги:
    Франция Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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