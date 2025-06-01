ПСЖ разгромил Интер и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Финал проходил на легендарной «Альянц Арене» и стартовал с эффектного шоу: перед более 70-тысячной аудиторией и миллионами зрителей у экранов выступила культовая американская рок-группа Linkin Park, зарядив атмосферу предстоящего футбольного сражения.

Для обеих команд этот финал стал историческим — официально они встречались впервые. Матч с первых минут задал высокий темп. ПСЖ сразу завладел инициативой, демонстрируя уверенное владение мячом и оказывая серьезное давление на оборону миланцев.

Кадр из видео

Уже на 11-й минуте парижане открыли счет — Ашраф Хакими, экс-игрок «Интера», замкнул передачу Дезире Дуэ у линии штрафной, ловко подставив ногу и отправив мяч в сетку. Спустя 10 минут преимущество французского клуба удвоилось. Молниеносная контратака завершилась результативным ударом все того же Дуэ после передачи Дембеле, который на скорости прорвался к воротам соперника и отдал точный пас на правый фланг.

Кадр из видео

Пропустив два мяча, «Интер» встрепенулся и пошел в наступление. Отличный момент упустил Маркус Тюрам после розыгрыша углового — его удар головой прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Подопечные Луиса Энрике после этого не сбавляли оборотов, продолжая держать высокое давление на оборону соперника. Активно подключались к атакам Фабиан Руис и Хвича Кварацхелия, неоднократно угрожая воротам Яна Зоммера. Однако страж ворот миланцев действовал уверенно, а в ряде эпизодов французским футболистам не хватало точности, чтобы увеличить отрыв.

Во втором тайме подопечные Симоне Индзаги попытались переломить ход встречи. Они усилили прессинг, активно искали подходы к воротам Джанлуиджи Доннаруммы и внесли коррективы в состав — уже к 63-й минуте на поле вышли сразу четыре свежих игрока. Однако все старания миланцев не принесли желаемого результата.

Парижане, напротив, не только сохранили контроль над игрой, но и довели счет до крупного. На 72-й минуте Дуэ оформил дубль, а спустя несколько минут Хвича Кварацхелия отправил четвертый мяч в сетку ворот «Интера». Парижане продолжали атаковать — близок к пятому голу был Брадли Баркола, но форвард промахнулся с убойной позиции.

Кадр из видео

Миланцы отчаянно искали шанс отличиться, но защита «ПСЖ» действовала хладнокровно и безошибочно. Доннарумма в нужные моменты выручал команду, а парижане уверенно контролировали ход игры. На 87-й минуте Сенни Меюлю, вышедший на замену, поставил точку в этом противостоянии — 5:0.

«ПСЖ» одержал разгромную победу и впервые в своей истории поднял над головой заветный трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Кадр из видео

Стартовые составы:

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

Напомним, что на стадии полуфиналов парижане дважды обыграли лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1), а «Интер» в драматичной борьбе оказался сильнее «Барселоны» (3:3, 4:3 в дополнительное время).