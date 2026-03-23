Эмманюэль Грегуар избран новым мэром Парижа

Как сообщает агентство AFP, Грегуар одержал победу над консервативной экс-министром культуры Рашидой Дати правоцентристской партии «Республиканцы», которой в сентябре предстоит ответить по делу о коррупции. Ранее сообщалось, что ее поддерживали французские власти, однако президент Эмманюэль Макрон публично опроверг сообщения СМИ о том, что он лично выступал в ее пользу.

Также AFP отмечает, что Грегуар долгое время был «правой рукой» предыдущей мэра Парижа Анны Идальго и намерен продолжить ее политику, ориентированную на защиту климата и развитие велосипедного движения. Кроме того, он планирует превратить пустующие офисные помещения в социальное жилье.

Кроме того, действующий мэр Марселя Бенуа Пайан, представляющий левых, переизбран, победив правопопулистского кандидата Франка Аллизио. В южном Тулоне партия RN потерпела поражение: кандидатка Лора Лавалетт, долго лидировавшая в опросах, уступила место на посту консервативной мэр Жозе Масси.

Ранее сообщалось, что парламент Лаоса избрал Тхонглуна Сисулита президентом страны.