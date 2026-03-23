    16:35, 23 Март 2026 | GMT +5

    Эмманюэль Грегуар избран новым мэром Парижа

     48-летний социалист и представитель коалиции левых партий Эмманюэль Грегуар победил во втором туре муниципальных выборов и станет мэром Парижа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: SCANPIX / ISA HARSIN / SIPA

    Как сообщает агентство AFP, Грегуар одержал победу над консервативной экс-министром культуры Рашидой Дати правоцентристской партии «Республиканцы», которой в сентябре предстоит ответить по делу о коррупции. Ранее сообщалось, что ее поддерживали французские власти, однако президент Эмманюэль Макрон публично опроверг сообщения СМИ о том, что он лично выступал в ее пользу.

    Также AFP отмечает, что Грегуар долгое время был «правой рукой» предыдущей мэра Парижа Анны Идальго и намерен продолжить ее политику, ориентированную на защиту климата и развитие велосипедного движения. Кроме того, он планирует превратить пустующие офисные помещения в социальное жилье.

    Кроме того, действующий мэр Марселя Бенуа Пайан, представляющий левых, переизбран, победив правопопулистского кандидата Франка Аллизио. В южном Тулоне партия RN потерпела поражение: кандидатка Лора Лавалетт, долго лидировавшая в опросах, уступила место на посту консервативной мэр Жозе Масси.

    Ранее сообщалось, что парламент Лаоса избрал Тхонглуна Сисулита президентом страны.

    Гульжан Тасмаганбетова
