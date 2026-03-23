    14:45, 23 Март 2026 | GMT +5

    Тхонглун Сисулит избран президентом Лаоса

    Парламент Лаоса избрал Тхонглуна Сисулита президентом страны, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Президент Лаоса, возглавляющий страну с 2021 года, вновь переизбран
    На открывшейся первой сессии Национального собрания (однопалатного парламента) 10-го созыва Лаосской Народно-Демократической республики 99% депутатов проголосовали за утверждение его кандидатуры. 80-летний Тхонглун Сисулит занимает пост президента Лаоса с 2021 года.

    Пост председателя Нацсобрания сохранил за собой Сайсомпхон Пхомвихан, который возглавляет парламент с весны 2021 года. Утверждение его кандидатуры прошло единогласно.

    Должность премьер-министра продолжит возглавлять Сонсай Сипхандон, получивший поддержку 98,83% депутатов.

    Материал предоставлен партнерским агентством БЕЛТА.

    Диана Калманбаева
