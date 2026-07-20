Елжас Отыншиев возглавил нацкомпанию «Қазақстан темір жолы»

Елжас Отыншиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского физико-технического института по специальности «Общая и прикладная физика».

Трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.

С 2009 по 2019 годы работал в АО «Самрук-Қазына» и его дочерних компаниях.

В 2021–2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем.

С апреля 2023 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО «Самрук-Қазына». В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах.

С февраля 2024 года является членом Совета директоров АО НК «Қазақстан темір жолы».

В 2023 году награжден государственной наградой Республики Казахстан — медалью «Ерен еңбегі үшін».

8 июля текущего года Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».