Елжас Отыншиев возглавил нацкомпанию «Қазақстан темір жолы»
Решением правления АО «Самрук-Қазына» Елжас Отыншиев назначен на должность председателя правления АО НК «Қазақстан темір жолы», передает агентство Kazinform.
Елжас Отыншиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского физико-технического института по специальности «Общая и прикладная физика».
Трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.
С 2009 по 2019 годы работал в АО «Самрук-Қазына» и его дочерних компаниях.
В 2021–2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем.
С апреля 2023 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО «Самрук-Қазына». В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах.
С февраля 2024 года является членом Совета директоров АО НК «Қазақстан темір жолы».
В 2023 году награжден государственной наградой Республики Казахстан — медалью «Ерен еңбегі үшін».
8 июля текущего года Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».