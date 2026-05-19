Элунду Лазар: Золотая Орда — историческая модель межкультурного диалога и культурного разнообразия

Масштабный международный форум, проходящий под патронажем ЮНЕСКО, объединил ведущих отечественных и зарубежных ученых, экспертов и представителей международного научного сообщества для всестороннего осмысления исторического наследия Улуса Джучи и его роли в формировании цивилизационных процессов на пространстве Центральной Евразии.

Во время церемонии выступил исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ЮНЕСКО Элунду Ассомо Лазар, подчеркнувший историческую значимость Золотой Орды как уникального пространства межкультурного взаимодействия.

— Золотая Орда является важным воплощением этих ценностей, отражая более широкую историю Евразии, в которой степь служила динамичным центром передвижения, обмена и взаимосвязей. Это было политическое и культурное пространство исключительного многообразия, где встречались и взаимно влияли друг на друга религии, языки, художественные формы и технологии. Она и сегодня остается убедительной исторической моделью межкультурного диалога и культурного разнообразия, — подчеркнул он.

Участники форума отметили, что изучение истории направлено не только на сохранение памяти о прошлом, но и на формирование более глубокого понимания современных процессов и выстраивание устойчивого будущего. В условиях глобальных вызовов, связанных с ростом недоверия и усилением разделительных тенденций, история Золотой Орды и Шелкового пути служит примером того, что культуры укрепляются благодаря взаимодействию, взаимному обмену и открытости.

— Симпозиум напрямую соотносится с основным мандатом ЮНЕСКО. На протяжении более трех десятилетий программа Программа ЮНЕСКО «Шелковый путь» демонстрирует, что Шелковый путь был не просто сетью торговых маршрутов, а живым пространством культурного взаимодействия и обмена. Примечательно, что среди его важнейших узлов находились территории современного Казахстана и соседних государств, — отметил Элунду Лазар.

Проведение международного симпозиума стало важной площадкой для укрепления научного сотрудничества, развития междисциплинарных исследований и продвижения историко-культурного наследия Великой степи на международном уровне.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел тематическую выставку, посвященную наследию Золотой Орды.