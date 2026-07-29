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    Элитный скот на 45 млн теңге исчез с фермы в Акмолинской области

    По версии следствия, телят могли систематически вывозить и продавать в разных населенных пунктах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе расследуется уголовное дело по факту возможной растраты 50 голов крупного рогатого скота аулиекольской породы. Предварительный ущерб, причиненный крестьянскому хозяйству «Темирлан», оценивается в 45 миллионов теңге.

    — В ходе досудебного расследования установлены три лица, причастность которых к совершению преступления проверяется. По предварительным данным, с января по март 2026 года телята могли систематически вывозиться с территории хозяйства и реализовываться в различных населенных пунктах Акмолинской области, — сообщили в ведомстве.

    Также проверяются сведения о возможной реализации части животных через посредников. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного поголовья, каналы сбыта и полный круг лиц, причастных к произошедшему.

    — Досудебное расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям всех лиц будет дана по его результатам, — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в ВКО раскрыли серию краж скота и вернули владельцу 33 похищенные лошади общей стоимостью более 30 млн теңге.

    Регионы Казахстана Полиция Скот Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор