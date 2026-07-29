Элитный скот на 45 млн теңге исчез с фермы в Акмолинской области

По версии следствия, телят могли систематически вывозить и продавать в разных населенных пунктах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе расследуется уголовное дело по факту возможной растраты 50 голов крупного рогатого скота аулиекольской породы. Предварительный ущерб, причиненный крестьянскому хозяйству «Темирлан», оценивается в 45 миллионов теңге.

— В ходе досудебного расследования установлены три лица, причастность которых к совершению преступления проверяется. По предварительным данным, с января по март 2026 года телята могли систематически вывозиться с территории хозяйства и реализовываться в различных населенных пунктах Акмолинской области, — сообщили в ведомстве.

Также проверяются сведения о возможной реализации части животных через посредников. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного поголовья, каналы сбыта и полный круг лиц, причастных к произошедшему.

— Досудебное расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям всех лиц будет дана по его результатам, — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ВКО раскрыли серию краж скота и вернули владельцу 33 похищенные лошади общей стоимостью более 30 млн теңге.