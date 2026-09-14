Эликсир здоровья: казахстанские ученые запатентовали фитонапиток на основе мёда и имбиря

Ученые Казахского НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности (входящего в НАНОЦ) разработали рецептуру и технологию выпуска безалкогольного фитонапитка, объединившего мёд и имбирь, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.

Секрет новинки в том, что мёд и имбирь в Казахстане еще не объединяли в подобных напитках. Исследователи впервые создали рецептуру и щадящую технологию производства, которая сохраняет всю природную пользу ингредиентов. Всего специалисты протестировали 40 вариантов рецепта, из которых отобрали четыре лучших — самых вкусных, полезных и выгодных для производства.

Новый напиток богат антиоксидантами. При разработке технологии особое внимание уделялось сохранению биологически активных компонентов мёда и имбиря, что позволяет получить продукт с выраженной функциональной направленностью.

Главная ценность проекта — более широкого использования отечественного мёда в пищевой промышленности. Хотя в Казахстане производят много мёда, в напитках его используют редко. Новая технология помогает перерабатывать местный мёд в качественный продукт с высокой добавленной стоимостью.

— На разработку получен патент Республики Казахстан на полезную модель. Также подготовлены методические рекомендации по промышленному производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков. Сегодня технология готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности. Ее дальнейшая реализация позволит расширить ассортимент отечественных функциональных напитков, повысить уровень переработки продукции пчеловодства и создать новые возможности для коммерциализации научных разработок НАНОЦ, — сообщили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что пчеловодство становится новой точкой роста агроэкспорта Казахстана.

Напомним, Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны Евросоюза.