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    11:25, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны Евросоюза

    Казахстан продолжает работу по расширению внешних рынков сбыта продукции животноводства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мёд в Казахстане
    Фото: Valeria Boltneva pexels.com

    - В официальном реестре европейских стран уже значатся 62 казахстанских предприятия. В 2025 году Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны Европейского союза. Также продолжается работа по открытию экспорта аквакультуры, конины и молока, - сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания Правительства.

    Подписаны ветеринарные сертификаты с рядом стран. В частности, с Грузией согласованы документы на экспорт убойного крупного и мелкого рогатого скота, а с Ираном – на поставки шерсти копытных животных.

    Продолжается расширение рынков продукции животноводства с Турцией, Афганистаном и Пакистаном.

    Ранее стало известно, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.

    Теги:
    Мед Евросоюз Производство Экспорт Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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