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Елена Рыбакина прилетела в Казахстан

Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2023, 18:00
Елена Рыбакина прилетела в Казахстан Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У себя в Instagram Stories спортсменка опубликовала фото, сделанное в центре Астаны.

Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

Напомним, что до прилета в Казахстана Елена Рыбакина выступила на двух крупных состязаниях в США — сильнейшая теннисистка страны стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе и финалисткой турнира в Майами.


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