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    04:21, 20 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    А еще казахстанская теннисистка теперь 7-я ракетка мира.

    В первом сете теннисистки выдали сумасшедший тай-брейк, который со счетом 12:11 выиграла Рыбакина. Арина совершила десять двойных.

    Второй сет Лена выиграла со счетом 6:4 и впервые в карьере победила на «тысячнике».

    Как передает sports.kz, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за поражение в финале Australian Open-2023: тогда казахстанка уступила в трех сетах — 6:4, 3:6, 4:6.

    Напомним, Елена Рыбакина на пути к титулу также обыграла Софию Кенин (170-е место) — 7:6, 7:6, Паулу Бадосу (22-е место) — 6:3, 7:5, Варвару Грачеву (66-е место) — 6:3, 6:0, Каролину Мухову (76-е место) — 7:6, 2:6, 6:4 и Игу Швёнтек (1-е место) — 6:2, 6:2. Стоит отметить, что для Рыбакиной это первый титул в 2023 году.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная
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