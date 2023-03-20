Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

А еще казахстанская теннисистка теперь 7-я ракетка мира.

В первом сете теннисистки выдали сумасшедший тай-брейк, который со счетом 12:11 выиграла Рыбакина. Арина совершила десять двойных.

Второй сет Лена выиграла со счетом 6:4 и впервые в карьере победила на «тысячнике».

Как передает sports.kz, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за поражение в финале Australian Open-2023: тогда казахстанка уступила в трех сетах — 6:4, 3:6, 4:6.

Напомним, Елена Рыбакина на пути к титулу также обыграла Софию Кенин (170-е место) — 7:6, 7:6, Паулу Бадосу (22-е место) — 6:3, 7:5, Варвару Грачеву (66-е место) — 6:3, 6:0, Каролину Мухову (76-е место) — 7:6, 2:6, 6:4 и Игу Швёнтек (1-е место) — 6:2, 6:2. Стоит отметить, что для Рыбакиной это первый титул в 2023 году.