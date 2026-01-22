Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг на Australian Open

Соперницей Рыбакиной во втором круге была Варвара Грачева, выступающая за Францию.

Елене понадобилось всего два сета, чтобы обыграть соперницу. Счет встречи – 7:5, 6:2. Рыбакина сделала 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, набрала 27 очков на приеме и совершила 5 из 7 брейк-поинтов.

В третьем круге Рыбакина сыграет с чешкой Терезой Валентиновой.

Отметим, что в одиночных разрядах на Australian open из казахстанцев также продолжают выступления Александр Бублик и Юлия Путинцева, а вот Александр Шевченко и Зарина Дияс покинули турнир после поражений.