17:35, 22 Январь 2026 | GMT +5
Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг на Australian Open
Выступающая за Казахстан пятая ракетка мира Елена Рыбакина успешно преодолела второй круг на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian open, передает Kazinform.
Соперницей Рыбакиной во втором круге была Варвара Грачева, выступающая за Францию.
Елене понадобилось всего два сета, чтобы обыграть соперницу. Счет встречи – 7:5, 6:2. Рыбакина сделала 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, набрала 27 очков на приеме и совершила 5 из 7 брейк-поинтов.
В третьем круге Рыбакина сыграет с чешкой Терезой Валентиновой.
Отметим, что в одиночных разрядах на Australian open из казахстанцев также продолжают выступления Александр Бублик и Юлия Путинцева, а вот Александр Шевченко и Зарина Дияс покинули турнир после поражений.