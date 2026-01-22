РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг на Australian Open

    Выступающая за Казахстан пятая ракетка мира Елена Рыбакина успешно преодолела второй круг на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian open, передает Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: ktf.kz

    Соперницей Рыбакиной во втором круге была Варвара Грачева, выступающая за Францию.

    Елене понадобилось всего два сета, чтобы обыграть соперницу. Счет встречи – 7:5, 6:2. Рыбакина сделала 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, набрала 27 очков на приеме и совершила 5 из 7 брейк-поинтов. 

    В третьем круге Рыбакина сыграет с чешкой Терезой Валентиновой.

    Отметим, что в одиночных разрядах на Australian open из казахстанцев также продолжают выступления Александр Бублик и Юлия Путинцева, а вот Александр Шевченко и Зарина Дияс покинули турнир после поражений. 

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают