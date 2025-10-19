РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:46, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей десятый титул WTA

    На турнире серии WTA-500 в Нинбо (Китай) состоялся финал, в котором встретились девятая ракетка мира Елена Рыбакина и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТФ.

    Елена Рыбакина выиграла юбилейный титул WTA в одиночном разряде
    Фото: КТФ

    В напряжённом и ярком поединке казахстанка вновь показала свой чемпионский характер, обыграв оппонентку со счетом 3:6, 6:0, 6:2 и завоевала 10-й титул WTA (включая два трофея WTA 1000 и один «Большой шлем» Уимблдона) в карьере, став первой теннисисткой из Казахстана, достигшей такого рубежа в одиночном разряде.

    — Это особенная победа. Каждый титул имеет свою историю, но десятый — это что-то символическое. Я счастлива завершить азиатский отрезок сезона именно так. Спасибо моей команде и болельщикам в Казахстане — вы всегда со мной, даже на другом конце света, — сказала Рыбакина после матча.

    Ранее Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира на турнире в Китае.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают