Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей десятый титул WTA

В напряжённом и ярком поединке казахстанка вновь показала свой чемпионский характер, обыграв оппонентку со счетом 3:6, 6:0, 6:2 и завоевала 10-й титул WTA (включая два трофея WTA 1000 и один «Большой шлем» Уимблдона) в карьере, став первой теннисисткой из Казахстана, достигшей такого рубежа в одиночном разряде.

— Это особенная победа. Каждый титул имеет свою историю, но десятый — это что-то символическое. Я счастлива завершить азиатский отрезок сезона именно так. Спасибо моей команде и болельщикам в Казахстане — вы всегда со мной, даже на другом конце света, — сказала Рыбакина после матча.

Ранее Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира на турнире в Китае.