    09:25, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина разгромила топовую теннисистку в Брисбене

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) выступила в 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина
    Фото: ФТК

    На этот раз соперницей казахстанки стала бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса (25-е место). Итогом матча стала победа Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут.

    Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал, где она сыграет с победительницей встречи Каролины Муховой из Чехии (20-е место) и россиянки Екатерины Александровой (10-е место).

    Напомним, что призовой фонд соревнований в Брисбене в этом году достиг 1 691 602 доллара. Лучшая теннисистка заработает 214 530 долларов и получит 500 рейтинговых очков. Елена Рыбакина уже выигрывала главный трофей на данном турнире в 2024 году.

    Ранее Елена Рыбакина заявила, что сейчас пребывает в оптимальной форме, которую набрала еще осенью 2025 года, и намерена воспользоваться этим обстоятельством, чтобы показать рекордный результат на первом в 2026 году турнире Большого шлема.

    Жанара Мухамедиярова
