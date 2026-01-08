Елена Рыбакина разгромила топовую теннисистку в Брисбене

На этот раз соперницей казахстанки стала бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса (25-е место). Итогом матча стала победа Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал, где она сыграет с победительницей встречи Каролины Муховой из Чехии (20-е место) и россиянки Екатерины Александровой (10-е место).

Напомним, что призовой фонд соревнований в Брисбене в этом году достиг 1 691 602 доллара. Лучшая теннисистка заработает 214 530 долларов и получит 500 рейтинговых очков. Елена Рыбакина уже выигрывала главный трофей на данном турнире в 2024 году.

Ранее Елена Рыбакина заявила, что сейчас пребывает в оптимальной форме, которую набрала еще осенью 2025 года, и намерена воспользоваться этим обстоятельством, чтобы показать рекордный результат на первом в 2026 году турнире Большого шлема.