    21:00, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина поставила себе цель на Australian open

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих спортивных планах на январь 2026 года, передает Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: НОК РК

    На первый месяц нового сезона в теннисе традиционно приходятся соревнования разного уровня, в том числе турнир Большого шлема — Australian open.

    В первые же дни января в австралийском Брисбене стартовал турнир WTA, в котором принимает участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

    В стартовой игре 1/16 финала против китаянки Чжан Шуай Рыбакина одержала непростую, но уверенную победу со счетом 6:3, 7:5. После матча Рыбакина высказалась не только о проведенной игре, но и о своих целях на Australian open-2026.

    Спортсменка заявила, что сейчас пребывает в оптимальной форме, которую набрала еще осенью 2025 года, и намерена воспользоваться этим обстоятельством, чтобы показать рекордный результат на первом в 2026 году турнире Большого шлема.

    — Я продолжаю прикладывать максимум усилий, чтобы дальше прогрессировать и улучшать свою игру. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков на трибунах за невероятную поддержку — она действительно помогала на протяжении всего матча. Адаптация в Австралии дается непросто, но я очень рада возможности выступить на Australian Open. Мы настроены бороться до конца и выходить на корт с максимальной концентрацией, играя исключительно на победу в турнире, — сказала Рыбакина в интервью на корте после своей победы.

    Во втором круге турнира WTA в Брисбене Рыбакина сыграет против победительницы пары Боузкова — Бадоса. Australian Open-2026 стартует 18 января и обещает рекордные призовые, к примеру, победители в одиночном разряде получат почти 3 млн долларов.

    Ранее стало известно, что казахстанские теннисистки взлетели в рейтинге WTA. 

