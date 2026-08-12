Елена Рыбакина обыграла Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Канаде
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.
Теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая такой же номер посева, в четвертьфинале встречалась с 13-й ракеткой планеты японкой Наоми Осакой.
Матч продлился максимальные три сета и завершился победой Рыбакиной с итоговым счетом — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 36 минут. За это время Елена совершила 14 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести заработанных.
В полуфинале казахстанская теннисистка встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.
Ранее Елена Рыбакина сделала заявление о реальной возможности обойти Арину Соболенко в рейтинге WTA.