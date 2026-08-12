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    Елена Рыбакина обыграла Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Канаде

    Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Елена Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Торонто
    Фото: ФТК

    Теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая такой же номер посева, в четвертьфинале встречалась с 13-й ракеткой планеты японкой Наоми Осакой.

    Матч продлился максимальные три сета и завершился победой Рыбакиной с итоговым счетом — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа и 36 минут. За это время Елена совершила 14 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести заработанных.

    В полуфинале казахстанская теннисистка встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

    Ранее Елена Рыбакина сделала заявление о реальной возможности обойти Арину Соболенко в рейтинге WTA.

    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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