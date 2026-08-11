Елена Рыбакина сделала заявление о реальной возможности обойти Арину Соболенко в рейтинге WTA

Это стало возможным по ходу турнира WTA 1000 в канадском Торонто. После того, как нынешний лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси проиграла в 1/8 финала россиянке Екатерине Александровой, в то время как Рыбакина прошла в четвертьфинал и продолжает выступление на турнире. Если Елена станет победительницей турнира, то она не станет первой ракеткой мира, но сократит отставание от Соболенко всего до четырех очков.

Выступая на пресс-конференции после выигранного матча 1/8 финала у россиянки Людмилы Самсоновой Елена Рыбакина заявила, что пока она не задумывалась о своих позициях в рейтинге WTA.

— Мне еще нужно выиграть много матчей. На травяном отрезке сезона я сыграла не так хорошо, как хотелось. Сейчас важнейшим для меня является улучшение моей игры. Мы усердно работали в последние пару недель перед североамериканскими турнирами. Важнее всего для меня — видеть улучшение в игре. Кое-что на этом турнире у меня получается, но я все еще не набрала свою лучшую форму. Я стараюсь не думать о рейтингах и очках. Я просто играю один матч за другим. Посмотрим, как далеко мне удастся пройти, — сказала Елена Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, что определяющими для мест в рейтинге WTA в одиночном разряде станут результаты турнира Большого шлема в США US Open.