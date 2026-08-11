Елена Рыбакина сделала заявление о реальной возможности обойти Арину Соболенко в рейтинге WTA
Представительница Казахстана теннисистка Елена Рыбакина получила реальный шанс сократить отставание от лидера мирового рейтинга WTA до четырех очков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Это стало возможным по ходу турнира WTA 1000 в канадском Торонто. После того, как нынешний лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси проиграла в 1/8 финала россиянке Екатерине Александровой, в то время как Рыбакина прошла в четвертьфинал и продолжает выступление на турнире. Если Елена станет победительницей турнира, то она не станет первой ракеткой мира, но сократит отставание от Соболенко всего до четырех очков.
Выступая на пресс-конференции после выигранного матча 1/8 финала у россиянки Людмилы Самсоновой Елена Рыбакина заявила, что пока она не задумывалась о своих позициях в рейтинге WTA.
— Мне еще нужно выиграть много матчей. На травяном отрезке сезона я сыграла не так хорошо, как хотелось. Сейчас важнейшим для меня является улучшение моей игры. Мы усердно работали в последние пару недель перед североамериканскими турнирами. Важнее всего для меня — видеть улучшение в игре. Кое-что на этом турнире у меня получается, но я все еще не набрала свою лучшую форму. Я стараюсь не думать о рейтингах и очках. Я просто играю один матч за другим. Посмотрим, как далеко мне удастся пройти, — сказала Елена Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, что определяющими для мест в рейтинге WTA в одиночном разряде станут результаты турнира Большого шлема в США US Open.