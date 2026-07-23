Не только Рыбакина: когда определится полный состав Казахстана на US Open-2026

Организаторы US Open-2026 обнародовали первые заявочные листы основной сетки турнира, который примет Нью-Йорк с 23 августа по 13 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

Mатчи главного раунда третьего в сезоне турнира Большого шлема стартуют 30 августа. Игры по традиции пройдут на кортах с жестким искусственным покрытием (хард).

В женском одиночном разряде от Казахстана на US Open-2026 выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Рыбакина, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, едет в США в статусе одной из главных фавориток турнира.

B мужской части соревнований выступление в одиночном разряде себе гарантировали Александр Бублик и Александр Шевченко. Оба теннисиста отобрались напрямую благодаря высоким позициям в рейтинге ATP.

Тимофей Скатов пока находится в списке запасных. Если кто-то из основных участников снимется до старта турнира, казахстанец займет освободившееся место. В противном случае Скатову придется пробиваться в основную сетку через сито квалификации.

Казахстанский десант в Нью-Йорке может увеличиться. Вслед за публикацией заявочных листов одиночного разряда US Open-2026, организаторы готовятся обнародовать списки участников в парной сетке и юниорском турнире. Официальный релиз ожидается в первой половине августа.

В парном разряде главные надежды Казахстана связаны с Анной Данилиной, одной из ведущих теннисисток страны в этом формате. Также высокую вероятность заявить дуэты имеют Александр Бублик и Юлия Путинцева, которые регулярно совмещают одиночные матчи с парными на турнирах Большого шлема.

Заявочные листы юниорского турнира (U18) закроются последними на основе рейтинга ITF Junior. Болельщики вправе ожидать в этих списках лидеров молодежной сборной Казахстана, которые ежегодно пробиваются на американские корты.

Ранее мы сообщали, что Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.