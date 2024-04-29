00:29, 29 Апрель 2024 | GMT +6
Елена Рыбакина и Юлия Путинцева добились рекордных результатов
Казахстанки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина не только вышли в четвертый круг «тысячника» в Мадриде, но и установили новые достижения в своих карьерах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Юлия Путинцева одержала десятую победу на турнирах серии WTA 1000 за год — это ее лучший результат в карьере.
Елена Рыбакина одержала 14-ю победу подряд на грунте. За последние десять лет только три теннисистки смогли оформить такое же достижение на грунте: Серена Уильямс, Симона Халеп и Ига Швёнтек.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева одержали победы на матчах турнира в Мадриде.