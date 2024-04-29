Елена Рыбакина и Юлия Путинцева добились рекордных результатов

Казахстанки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина не только вышли в четвертый круг «тысячника» в Мадриде, но и установили новые достижения в своих карьерах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Юлия Путинцева одержала десятую победу на турнирах серии WTA 1000 за год — это ее лучший результат в карьере.

Елена Рыбакина одержала 14-ю победу подряд на грунте. За последние десять лет только три теннисистки смогли оформить такое же достижение на грунте: Серена Уильямс, Симона Халеп и Ига Швёнтек.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева одержали победы на матчах турнира в Мадриде.