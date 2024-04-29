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    22:44, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева разгромила американку на турнире в Мадриде

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    В третьем круге «тысячника» в Мадриде Путинцева обыграла в двух сетах американку Кэролайн Доулхайд (56 WTA) — 6:2, 6:2. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Следующей соперницей казахстанки станет победительница противостояния между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на турнире в Мадриде устроила во втором матче разгром. Она одержала уверенную победу над египтянкой Майар Шериф с разгромным счетом — 6:1, 6:4. Игра продлилась 1 час 31 минуту.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Путинцева Юлия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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