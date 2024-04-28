Разгром устроила во втором матче Елена Рыбакина на турнире в Мадриде

В Мадриде (Испания) прошел матч третьего круга турнира WTA 1000, в рамках которого встретились казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) и египтянка Майар Шериф (72-е место), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана считалась явным фаворитом и в итоге одержала уверенную победу с разгромным счетом — 6:1, 6:4. Игра продлилась 1 час 31 минуту.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала соревнований, где сыграет против Сары Бейлек из Чехии (136-е).

Напомним, в своем стартовом матче казахстанка одолела итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (46-е место) — 6:4, 6:3.





