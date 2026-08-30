Электросамокатчик погиб после наезда на бордюр в Алматы

44-летний мужчина погиб в результате падения с электросамоката в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла ночью на улице Варламова, недалеко от проспекта Толе би.

Как сообщили в департаменте полиции, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и упал. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия оперативно прибыли медики и провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

— По предварительной информации, пострадавший был без шлема и других средств индивидуальной защиты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в пресс-службе ДП.

Специалисты напоминают пользователям электросамокатов о необходимости соблюдать правила безопасности и использовать защитную экипировку. Шлем может снизить риск тяжелых травм при падении.

Отметим, с 25 августа в Казахстане вступили в силу новые требования к движению электросамокатов. Изменения стали очередным этапом ужесточения правил для средств индивидуальной мобильности на фоне сохраняющейся аварийности.