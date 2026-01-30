РУ
    18:10, 29 Январь 2026

    Электронный помощник с искусственным интеллектом для туристов внедрят в Казахстане

    О начале работы по масштабированию электронного сервиса для туристов, прибывающих в Казахстан, на базе платформы Kazakhstan.Travel рассказали в ходе Коллегии Министерства туризма и спорта РК, передает Kazinform.

    Фото: pexels

    Вице-министр туризма и спорта РК Бауржан Рапиков сообщил, что с февраля начинает работы по наполнению базы данных с тем, чтобы в скором времени создать единую цифровую экосистему туризма на базе платформы Kazakhstan.Travel.

    Туристам, желающим приехать в Казахстан, обновленная платформа предоставит не только календарь мероприятий, но и станет конструктором маршрутов, даст возможность онлайн-бронирований, также будет встроен ассистен на базе искусственного интеллекта (AI).

    Для турбизнеса после обновления будут доступны витрина турпродуктов и личный кабинет, статистика спроса и оцифровка господдержки, а также обучающие стандарты.

    Государство получит свои бонусы в виде оцифровки данных для планирования инфраструктуры, централизованной аналитики и мониторинга.

    Также будет запущен KazTuristBot на основе искусственного интеллекта, где туристам будут доступны персонализированные рекомендации, возможность планирования путешествия и поддержка круглые сутки 7 ней в неделе.

    Альберт Ахметов
