Электронные сигареты окончательно выведут из гражданского оборота в Азербайджане

В Азербайджане электронные сигареты и их компоненты предлагается официально включить в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Соответствующая поправка к закону была рассмотрена на заседании комитета парламента по аграрной политике.

Изменение направлено на приведение законодательства в соответствие с законом, вступившим в силу 30 декабря 2025 года, которым были запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

После принятия поправок электронные сигареты будут официально включены в перечень предметов, изъятых из гражданского оборота, что закрепит действующий запрет на законодательном уровне.

Ранее в стране были установлены штрафы за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет с целью сбыта.

В стране также предложили ввести штрафы за нарушения в сфере краудфандинга.

Кроме того сообщалось, что азербайджанские власти планируют ужесточить ответственность за незаконный игорный бизнес.