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    Электронные сигареты окончательно выведут из гражданского оборота в Азербайджане

    В Азербайджане электронные сигареты и их компоненты предлагается официально включить в перечень предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

    Таджикистан запрещает электронные сигареты
    Фото: Ховар

    Соответствующая поправка к закону была рассмотрена на заседании комитета парламента по аграрной политике.

    Изменение направлено на приведение законодательства в соответствие с законом, вступившим в силу 30 декабря 2025 года, которым были запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

    После принятия поправок электронные сигареты будут официально включены в перечень предметов, изъятых из гражданского оборота, что закрепит действующий запрет на законодательном уровне.

    Ранее в стране были установлены штрафы за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет с целью сбыта. 

    В стране также предложили ввести штрафы за нарушения в сфере краудфандинга.

    Кроме того сообщалось, что азербайджанские власти планируют ужесточить ответственность за незаконный игорный бизнес.

    В мире Азербайджан Мировые новости Сигареты
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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