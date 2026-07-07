Штрафы за нарушения в сфере краудфандинга предложили ввести в Азербайджане

В парламенте Азербайджана в первом чтении принят законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушения законодательства в сфере краудфандинга, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Документ предусматривает штрафы за нераскрытие обязательной информации, непредставление или несвоевременную подачу отчетности в Центральный банк Азербайджана, нарушение правил хранения документов, управления денежными средствами и проведения краудфандинговых кампаний.

В зависимости от вида нарушения размер штрафов для должностных лиц составит от 294 до 1 765 долларов (примерно от 138 тыс. до 833 тыс. тенге), а для юридических лиц — от 588 до 4 118 долларов (от 277 тыс. до 1,9 млн тенге). По курсу Национального Банка Казахстана от 7 июля 2026 года.

Кроме того, законопроект предусматривает поправки в валютное законодательство. За непредставление документов, необходимых при переводах средств за рубеж, а также за несвоевременный возврат валютных средств предлагается установить следующие штрафы:

для физических лиц — от 5% до 10% суммы нарушения;

для должностных лиц — от 10% до 20%;

для юридических лиц — от 20% до 30%.

По итогам обсуждения депутаты Милли Меджлиса приняли законопроект в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане планируют ужесточить ответственность за незаконный игорный бизнес.