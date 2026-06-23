Ужесточить ответственность за незаконный игорный бизнес планируют в Азербайджане

В Азербайджане предлагается усилить меры уголовной ответственности за организацию и проведение незаконных азартных игр. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте поправок в Уголовный кодекс, который находится на рассмотрении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Согласно документу, более строгие санкции будут применяться в случаях повторного совершения правонарушения, вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, а также получения значительного, крупного или особо крупного дохода от незаконной деятельности.

Поправки предусматривают усиленную ответственность за организацию азартных игр с использованием современных цифровых технологий, включая интернет-сеть, мобильную связь, платформы социальных сетей, электронные коммуникационные средства и мобильные приложения.

Также отягчающими обстоятельствами будут считаться совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, допуск несовершеннолетних к участию в азартных играх, а также извлечение значительного дохода от незаконной деятельности.

В указанных случаях виновным может грозить штраф в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Более суровое наказание предусмотрено за преступления, совершенные организованной группой или преступным сообществом, а также за получение крупного дохода. В таких случаях предлагается установить наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка назначения штрафов. Если действующее законодательство предусматривает фиксированный размер штрафа в пределах от 6 тыс. до 9 тыс. долларов США, то после принятия поправок его размер будет напрямую зависеть от незаконно полученного дохода и сможет достигать двукратной суммы прибыли, извлеченной в результате противоправной деятельности.

Также законопроект предусматривает ужесточение ответственности за повторную организацию или содержание мест для проведения азартных игр, вовлечение в них несовершеннолетних, а также получение значительного, крупного и особо крупного дохода.

Ожидается, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению эффективности борьбы с нелегальным игорным бизнесом, защите несовершеннолетних и пресечению использования цифровых платформ для организации незаконных азартных игр

Ранее сообщалось, что в Азербайджане вводят штрафы и запрет на электронные сигареты. В стране предложили ввести ограничения на ввоз автомобилей из-за рубежа для физических лиц.