    14:34, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Электронная торговля и водные ресурсы: новые инициативы Центральной Азии

    На Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Узбекистана предложил объединить усилия стран региона с учётом новых возможностей и вызовов в сферах электронной торговли и водного хозяйства, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    — Важно эффективно использовать перспективы электронной торговли. По различным оценкам, объём рынка в Центральной Азии может вырасти до 150 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. В этой связи целесообразно разработать программу совместных действий по развитию электронной коммерции, включая создание виртуальных торговых площадок и цифровых платежных систем, которые позволят координировать работу на региональном уровне, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

    Президент Узбекистана также обратил внимание на проблему нехватки водных ресурсов.

    — Рост дефицита воды в регионе негативно сказывается на устойчивом развитии. В связи с этим мы предлагаем объявить 2026–2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии. Кроме того, крайне важно вовлечь соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию вод Амударьи, — отметил Мирзиёев.

    Он добавил, что в следующем году Узбекистан планирует провести Всемирный форум по вопросам экономии воды и призвал страны региона поддержать эту инициативу.

    Напомним, что в ходе саммита Азербайджан стал полноправным членом Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    Айгуль Эсеналиева
    Автор
