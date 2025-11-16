Электронная торговля и водные ресурсы: новые инициативы Центральной Азии

— Важно эффективно использовать перспективы электронной торговли. По различным оценкам, объём рынка в Центральной Азии может вырасти до 150 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. В этой связи целесообразно разработать программу совместных действий по развитию электронной коммерции, включая создание виртуальных торговых площадок и цифровых платежных систем, которые позволят координировать работу на региональном уровне, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана также обратил внимание на проблему нехватки водных ресурсов.

— Рост дефицита воды в регионе негативно сказывается на устойчивом развитии. В связи с этим мы предлагаем объявить 2026–2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии. Кроме того, крайне важно вовлечь соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию вод Амударьи, — отметил Мирзиёев.

Он добавил, что в следующем году Узбекистан планирует провести Всемирный форум по вопросам экономии воды и призвал страны региона поддержать эту инициативу.

Напомним, что в ходе саммита Азербайджан стал полноправным членом Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.