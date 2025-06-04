Электроэнергия из мусора: в каких городах Казахстана появятся новые заводы

- На мусоросжигающие заводы мы бюджетные средства не выделяем. Это бизнес. Поэтому мы сейчас рассматриваем инвестиционные проекты компаний, которые желают посредством сжигания мусора получать электроэнергию, тем самым доход, - сообщил министр на брифинге в Сенате.

Сегодня интерес к проекту проявили компании из Алматы, Шымкента и ряда регионов.

- Мы пока отрабатываем всю систему с городом Алматы, идет процесс переговоров с компанией по условиям подписания договоров, - добавил Нысанбаев.

Ранее сообщалось, что концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане.

Напомним, средства от утилизационных сборов направят на строительство полигонов ТБО в Казахстане.