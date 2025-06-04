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    18:35, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Электроэнергия из мусора: в каких городах Казахстана появятся новые заводы

    Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о рассматриваемых проектах по строительству мусоросжигающих заводов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    переработка мусора
    Фото: rila.org

    - На мусоросжигающие заводы мы бюджетные средства не выделяем. Это бизнес. Поэтому мы сейчас рассматриваем инвестиционные проекты компаний, которые желают посредством сжигания мусора получать электроэнергию, тем самым доход, - сообщил министр на брифинге в Сенате. 

    Сегодня интерес к проекту проявили компании из Алматы, Шымкента и ряда регионов. 

    - Мы пока отрабатываем всю систему с городом Алматы, идет процесс переговоров с компанией по условиям подписания договоров, - добавил Нысанбаев.

    Ранее сообщалось, что концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане.

    Напомним, средства от утилизационных сборов направят на строительство полигонов ТБО в Казахстане.

    Теги:
    Инвестиции Мусор Заводы Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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