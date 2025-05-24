Средства от утилизационных сборов направят на строительство полигонов ТБО в Казахстане

– В соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к «зелёной экономике» доля полигонов твёрдых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным нормам, к 2050 году должна составить 100%. В этой связи рассматривается возможность использования средств, поступающих от утилизационных платежей, на строительство и модернизацию полигонов ТБО в регионах, – заявил глава Правительства.

По его словам, в Экологическом кодексе полностью внедрены регулирующие инструменты в сфере управления отходами – механизмы лицензирования деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов, а также уведомительный порядок для деятельности по сбору, сортировке и транспортировке отходов. За нарушение экологических требований предусмотрена соответствующая ответственность для юридических лиц.