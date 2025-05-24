Средства от утилизационных сборов направят на строительство полигонов ТБО в Казахстане
Средства от утилизационных сборов могут быть направлены на строительство полигонов твёрдых бытовых отходов (ТБО) в регионах. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
– В соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к «зелёной экономике» доля полигонов твёрдых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным нормам, к 2050 году должна составить 100%. В этой связи рассматривается возможность использования средств, поступающих от утилизационных платежей, на строительство и модернизацию полигонов ТБО в регионах, – заявил глава Правительства.
По его словам, в Экологическом кодексе полностью внедрены регулирующие инструменты в сфере управления отходами – механизмы лицензирования деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов, а также уведомительный порядок для деятельности по сбору, сортировке и транспортировке отходов. За нарушение экологических требований предусмотрена соответствующая ответственность для юридических лиц.
– Что касается ужесточения требований к физическим лицам, то с января 2025 года в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие ужесточение ответственности за выброс мусора в неположенных местах, включая конфискацию транспортного средства, использованного для этих целей, – добавил Олжас Бектенов.