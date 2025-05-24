Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане

– Принято решение о разработке концепции управления всеми видами отходов. В процессе подготовки документа будет учитываться передовой международный опыт, предполагающий полный цикл обращения всех видов отходов, а также совершенствование механизма реализации расширенной ответственности производителей. В настоящее время формируется рабочая группа по разработке концепции, – сообщил глава Правительства.

Недавно министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев пояснил, почему в стране реализация проектов по переработке мусора идет медленно.

– В прошлом году мы начали работу по 94 проектам. Почти половина из них осталась незавершённой. Основная причина — компании не смогли грамотно подготовить инвестиционные проекты и просчитать их экономику. Вторая причина – многие из них рассчитывали приобрести технику. Поскольку проекты реализуются за счет средств утилизационного сбора, наше главное требование – приобретение техники отечественного автопрома. Позже они стали предлагать варианты: «мы нашли дешевле в Китае» и т.п., но мы не изменили свои условия, – сказал он на заседании Правительства.

Ранее мы писали, что 125 млн тонн мусора скопилось на казахстанских свалках.