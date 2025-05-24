РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:25, 23 Май 2025 | GMT +5

    Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане

    Правительство разработает концепцию управления всеми видами отходов. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор, контейнер для мусора
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    – Принято решение о разработке концепции управления всеми видами отходов. В процессе подготовки документа будет учитываться передовой международный опыт, предполагающий полный цикл обращения всех видов отходов, а также совершенствование механизма реализации расширенной ответственности производителей. В настоящее время формируется рабочая группа по разработке концепции, – сообщил глава Правительства.

    Недавно министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев пояснил, почему в стране реализация проектов по переработке мусора идет медленно.

    – В прошлом году мы начали работу по 94 проектам. Почти половина из них осталась незавершённой. Основная причина — компании не смогли грамотно подготовить инвестиционные проекты и просчитать их экономику. Вторая причина – многие из них рассчитывали приобрести технику. Поскольку проекты реализуются за счет средств утилизационного сбора, наше главное требование – приобретение техники отечественного автопрома. Позже они стали предлагать варианты: «мы нашли дешевле в Китае» и т.п., но мы не изменили свои условия, – сказал он на заседании Правительства.

    Ранее мы писали, что 125 млн тонн мусора скопилось на казахстанских свалках.

    Теги:
    Правительство Мусор Экология
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают