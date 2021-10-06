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    14:11, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Электрические провода горели на перегоне в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео возгорание электрических проводов на железнодорожном перегоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео возгорания появилось в сети: «На роще горят провода», - говорится в посте.

    В пресс-службе КТЖ сообщили, что 6 октября в 07:50 на перегоне Алматы-1 – Алматы-2 ветка с дерева упала на электрические провода, предназначенные для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных вблизи железной дороги, принадлежащей Алматинской дистанции электроснабжения.

    «Работниками Алматинской дистанции электроснабжения в оперативном порядке обесточено данное место происшествия и убрана ветка дерева с проводов, с последующим подключением электроэнергии. По данному случаю задержек поездов нет и никаких последствий не имеется», - ответили в пресс-службе КТЖ.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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