Электрические провода горели на перегоне в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео возгорание электрических проводов на железнодорожном перегоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео возгорания появилось в сети: «На роще горят провода», - говорится в посте.

В пресс-службе КТЖ сообщили, что 6 октября в 07:50 на перегоне Алматы-1 – Алматы-2 ветка с дерева упала на электрические провода, предназначенные для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных вблизи железной дороги, принадлежащей Алматинской дистанции электроснабжения.

«Работниками Алматинской дистанции электроснабжения в оперативном порядке обесточено данное место происшествия и убрана ветка дерева с проводов, с последующим подключением электроэнергии. По данному случаю задержек поездов нет и никаких последствий не имеется», - ответили в пресс-службе КТЖ.



