Елбасы в нашей истории – депутат маслихата

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Секретарь Мангистауского областного маслихата Нури Тумышев поделился неизгладимыми впечатлениями от встреч с Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, передает МИА «Казинформ».

«В фотоальбомах и телефонах многих активистов и депутатов хранятся немало интересных и исторических фотографий с Первым Президентом страны. Во время своих визитов и встреч в Мангистау Нурсултан Назарбаев часто фотографировался с народом и общественностью, особенно с молодежью и аксакалами, строителями и учителями, поэтами и нефтяниками, спортсменами и журналистами. Каждый визит Елбасы становился прикосновением к истории», - делится Нури Тумышев.

Самое важное событие, которое останется в памяти депутата надолго – это решающий Пятый Каспийский саммит. 12 августа 2018 г. в Актау состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспия главами пяти стран – Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Тогда стороны обсудили вопросы правового статуса моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности. В документе были закреплены вопросы разграничения морской акватории. В ходе саммита главы профильных ведомств пяти стран также подписали соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, с организованной преступностью, о торгово-экономическом сотрудничестве, в области транспорта, о предотвращении инцидентов на Каспийском море и сотрудничестве пограничных ведомств. Как известно, переговоры по принятию исторического документа велись между странами «Каспийской пятерки» более 20 лет и спорный вопрос, наконец-то, был разрешен в Актау.

«В дни саммита у Елбасы был весьма насыщенный рабочий график. Несмотря на это, Нурсултан Абишевич нашел время и провел встречу с активом и общественностью Мангистауской области. Когда выдалась свободная минута, то сфотографировался с членами совета ветеранов, депутатами маслихата, представителями неправительственного сектора и бизнес-сообщества», - вспоминает депутат маслихата.

По словам депутата, эта фотография отражает значимый момент в жизни нашего региона. Именно в это время стартует активный этап развития туризма Мангистау, принимается решение о строительстве многофункционального туристического комплекса. И сегодня Елбасы продолжает живо интересоваться достижениями и проблемами региона.

«Последний визит Нурсултана Назарбаева оставил у жителей Мангистау также неизгладимые впечатления. В сентябре 2020 года Елбасы посетил в числе первых объектов отель класса люкс Rixos Water World Aktau и высоко оценил туристический потенциал области.

Как известно, курортная зона на Каспийском побережье, развитие кластера в регионе позволит создать десятки тысяч рабочих мест. Шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику всей республики в целом.

За сравнительно небольшой исторический отрезок времени независимый Казахстан добился больших успехов, вырос международный авторитет. И эта фотография, наполненная особой теплой энергетикой, еще раз свидетельствует о том, что достижения страны связаны с взвешенной, дальновидной политикой Первого Президента Казахстана», - говорит спикер.