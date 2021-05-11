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    17:53, 11 Май 2021 | GMT +6

    Елбасы принял участие в открытии мемориала Казахскому ханству

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного Казахскому ханству в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии мемориального комплекса, посвященного Казахскому ханству», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    Комплекс расположился на территории в 0,85 га. Стоимость проекта - 1,9 млрд тенге.

    На барельефе объекта выгравированы известные изречения казахских биев, мыслителей. Также на нем обозначены имена 21-го казахского хана и годы их правления.

    Кроме того, здесь на гранитных плитках высечены имена известных казахскому народу личностей.


    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Главная
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