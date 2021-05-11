Елбасы принял участие в открытии мемориала Казахскому ханству

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного Казахскому ханству в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии мемориального комплекса, посвященного Казахскому ханству», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Комплекс расположился на территории в 0,85 га. Стоимость проекта - 1,9 млрд тенге.

На барельефе объекта выгравированы известные изречения казахских биев, мыслителей. Также на нем обозначены имена 21-го казахского хана и годы их правления.

Кроме того, здесь на гранитных плитках высечены имена известных казахскому народу личностей.